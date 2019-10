Roam Rome Mein, il film indiano sull'emancipazione femminile alla Festa del Cinema di Roma

Festa del Cinema di Roma, alle ore 21 alla Casa del Cinema ci sarà l’anteprima europea del film indiano Roam Rome Mein di Tannishtha Chatterjee, girato tra l’India e Roma.



Nel cast uno degli attori indiani più affermati del momento, Nawazuddin Siddiqui, insieme alla regista Tannishtha Chatterjee e con la partecipazione straordinaria di Urbano Barberini e Pamela Villoresi nel cast italiano.

Una storia di emancipazione femminile che sta infiammando l’India e che ha avuto una straordinaria accoglienza al Busan International Film Festival, vincendo il prestigioso Asia Star Awards per la migliore regista esordiente. Raj un giorno, scopre che la sorella minore Reena non si trova in India, come egli credeva, ma a Roma. Parte per cercarla, e apprende su di lei cose che lo sconcertano. Comprende quanto Reena si sentisse oppressa dalle ferree regole paterne e capisce quanto le idee patriarcali siano radicate anche in lui, non permettendogli di accettare la vera Reena.



“La protagonista raggiunge a Roma una tappa fondamentale del suo viaggio di emancipazione. Questo film racconta un’importante storia di affermazione dei diritti femminili e può essere considerato una pietra miliare tra i film sulla parità di genere” – così Urbano Barberini, nel cast italiano insieme a Pamela Villoresi, Valentina Corti e Francesco Apolloni. “Lavorare con una regista così giovane e così piena di talento – continua Barberini - è stata un’esperienza entusiasmante e mi ha fatto capire come in India ci sia una nuova generazione che sta realizzando una vera rivoluzione culturale dove le donne si rendono protagoniste”.



15 ottobre - Ore 21.00 - Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

Ingresso gratuito

