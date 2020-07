R-Estate a Torbella con Cortellesi, Minaccioni e Foglietta

È un'esperienza nel segno della cultura, della libertà e della legalità quella che, per il secondo anno, torna a ripetersi sotto le torri di Tor Bella Monaca, dove dal 13 al 26 luglio si accenderanno le luci del cinema all'aperto e si avvicenderanno molti ospiti. Promossa dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio e curata da Alice nella città, R-estate a TorBella parte con Fiore, accompagnato dal suo regista Claudio Giovannesi e poi porta in piazza personaggi come Riccardo Milani e Paola Cortellesi con Come un gatto in tangenziale, Antonia Truppo con Lo chiamavano Jeeg Robot, Paola Minaccioni e Anna Foglietta in rappresentanza della onlus Every child is my child e Agostino Ferrente per Selfie, vincitore del David di Donatello per il miglior documentario.

In piazza Castano ci saranno anche Libera, Tor Più Bella, Zalib ed Emergency, per contribuire a realizzare un’arena gratuita, inclusiva, partecipata e in ascolto, che mette insieme tante realtà che lavorano nel quartiere e che inaugureranno con l’arena una serie di attività che si svilupperanno durante tutto l’anno, divenendo vero e proprio presidio sul territorio. “Vogliamo restituire a una delle piazze più rappresentative del quartiere la sua funzione di spazio pubblico d'incontro e condivisione di nuova socialità – dicono i direttori artistici di Alice nella città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - Nel cuore di Tor Bella Monaca con l'idea di sostenere la speranza e l'impegno di quanti il quartiere lo cambiano ogni giorno, sperimentando percorsi di riscatto e uguaglianza, insieme ai tanti che combattono i fenomeni di illegalità e narcotraffico che da sempre travolgono e storpiano i sogni dei giovani”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 19:27

