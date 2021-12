Sorrentino in short list per gli Oscar

Un passo verso l’Oscar per Paolo Sorrentino e il suo “È stata la mano di Dio”, che da ieri è nella short list dei 15 titoli che aspirano a entrare nella cinquina delle nomination per il Miglior Film Internazionale agli Academy Awards 2022. Per il regista napoletano si spera dunque in un bis dopo l’Oscar conquistato nel 2014 per “La grande bellezza”.

Insieme a “È stata la mano di Dio”, si contendono la nomination film amati dalla critica come l’iraniano “Un eroe” di Farhadi, il giapponese “Drive My Car” di Hamaguchi e il finlandese “Scompartimento n. 6” di Kuosmanen, mentre è rimasta fuori dalla gara la Palma d’Oro “Titane”. Le candidature vere e proprie saranno annunciate l’8 febbraio, mentre le statuette saranno consegnate il 27 marzo.

