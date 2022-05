Oscar 2023, cambiano le regole: «I film devono uscire nelle sale»

Gli Oscar sono pronti alla rivoluzione. Dalla prossima edizione della Kermesse cinematografica per partecipare alle premiazioni i film dovranno essere usciti in precedenza nelle sale. Il Board dei governatori dell'Academy ha cambiato alcune regole in vista dei prossimi Oscar. Dopo le due stagioni di premiazioni nell'era della pandemia da Coronavirus, anche gli Oscar si preparano al ritorno alla normalità.

Leggi anche > Top Gun: Maverick, 3 buone ragioni per non perdere il sequel ad alta quota con Tom Cruise, Ma c'è un difetto evidente

Si torna indietro all'epoca pre Covid e per candidarsi, in base al nuovo regolamento, i film dovranno uscire nelle sale. Le date per essere presi in considerazione sono tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022. L'Academy Screening Room non conta, perchè le sale sono state riaperte.

Le sei aree metropolitane continueranno ad essere Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Nella categoria della miglior canzone originale è stato abbassato il tetto di quanti brani possono essere presentati a film: da cinque si scende a tre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA