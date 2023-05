Michele Placido dormiva ai David di Donatello? Si sveglia di colpo, poi il discorso confuso e l'accenno alla malattia

di Redazione web

Michele Placido dorme durante i David di Donatello? Sta facendo il giro del web un video in cui l'attore e regista sembra svegliarsi di soprassalto quando viene annunciato il suo nome come vincitore per la categoria David Giovani, in cui era candidato con ‘L’ombra di Caravaggio‘. Quando il presentatore Carlo Conti lo ha chiamato, lui è sobbalzato dalla sedia. Una volta sul palco, Michele Placido ha ringraziato, mostrando tutta la sua emozione. «Il Maestro Bellocchio mi ha insegnato a stare davanti e dietro la macchina da presa. È la verità Marco, lo sai». Che stesse davvero dormendo? Questa la versione ironica circolata sui social, ma è anche probabile che fosse solo molto stupito.

Michele Placido si sveglia in tempo per il premio #david68 pic.twitter.com/QyWXEtTkPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 10, 2023

Il discorso confuso e l'accenno alla malattia

Una volta sul palco, anche il discorso di Michele Placido pare abbastanza improvvisato, ancora una volta come se il premio arrivasse totalmente inatteso. «Poche parole, 30 secondi - dice stordito - Poche parole ma sono confuso. Poi sono capaci di dire 'Placido ha il Parkinson'. Va bene. 'A Placido gli manca il dente'.

Tutti i premi

La 68ª edizione dei Premi David di Donatello è stata condotta da Carlo Conti (per la sesta volta consecutiva) e Matilde Gioli. Sono stati ben venticinque i Premi David di Donatello e David Speciali assegnati.

La corsa iniziata a ‘Cannes‘ si è conclusa con la vittoria de ‘Le Otto Montagne‘, capace di sorprendere tutti nella notte dei David di Donatello 2023. Si tratta di una vittoria che non era assolutamente nelle previsioni, alla vigilia del grande evento. I grandi favoriti erano infatti ‘La Stranezza‘ ed ‘Esterno Notte‘, che seppur sconfitti, hanno ricevuto dei premi non nelle categorie principali.

Nella categoria attori è stato l’anno della consacrazione di Fabrizio Gifuni, e anche di Barbara Ronchi, alla sua prima candidatura, che è riuscita a battere Penélope Cruz.

Per la migliore canzone originale è stata premiata Elodie, che ha incantato tutti con il “nude look“. L’incantevole cantante ha sfoggiato un lungo abito nero con delle parti trasparenti. La canzone vincitrice è ‘Proiettili‘, nel film ‘Ti mangio il cuore‘. La cantante e attrice italiana ha affermato: «Non mi aspettavo questo premio, perché non vinco mai, ma l’importante è sempre fare belle cose, incontrare persone generose».

