David 2023: "Le otto montagne" premiato come Miglior film. A Bellocchio la Miglior regia per Esterno Notte Tutti i Premi

Il David di Donatello 2023 per il Migliore film è andato a 'Le otto montagne' diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, registi belgi, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. La cerimonia di premiazione condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli è andata in onda mercoledì 10 maggio su Rai 1. L'evento si è svolto per la prima volta nei Cinecittà@Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà.

David 2023, i vincitori

«Finalmente senza mascherine, potremo vedere i sorrisi dei candidati e dei vincitori» Carlo Conti e Matilde Gioli hanno presentato mercoledì sera su Rai 1 la cerimonia di premiazione della 68ª edizione dei David di Donatello nel corso della quale sono stati assegnati venticinque Premi e i David Speciali. Ad aggiudicarsi il premio più ambito, quello per il Miglior Film, è stato “Le Otto montagne”, che ha battuto il favoritissimo Esterno notte (18 nomination).

A consegnare la statuetta Piera De Tassis «Abbiamo il miglior cinema rappresentato in tutte le sue forme, ho sentito tante volte “primo David”, questo vuol dire che c’è un grande lavoro di ricerca. Insieme siamo una forza».

"Esterno notte" però si può "consolare aggiudicandosi", tra gli altri, la Miglior regia e il Miglior attore. «Non me lo aspettavo... ma lo accetto!» è così che Marco Bellocchio ha esordito ricevendo il David come migliore regista con il film Esterno notte.

La Miglior attrice protagonista è Barbara Ronchi per Settembre, il Miglior attore protagonista è Fabrizio Gifuni, al suo primo David: «Grazie a Bellocchio, artista immenso a cui tutto il cinema italiano deve essere grato. Vorrei ringraziare la mia lentezza, la mia fragilità, il gioco, la fantasia e l'immaginazione che sono l'antidoto a questi tempi così aggressivi e decadenti».

Grande assente tra i candidati Pier Francesco Favino, ma a ricordarlo e ringraziarlo ci ha pensato Francesco Di Leva, migliore attore non protagonista nel film 'Nostalgia' diretto da Mario Martone.

Serata di prime candidature e prime vittorie poi per un’emozionata Emanuela Fanelli Miglior Attrice non protagonista nel film 'Siccità' «Grazie a Virzì perchè mi ha guardata, non so come abbia fatto», ed un’incredula Elodie, Migliore canzone originale per il film 'Ti mangio il cuore' «Non me l'aspettavo perchè io non vinco mai, ma l'importante è sempre fare belle cose, incontrare persone generose». Primo David anche per Stefano Bollani come Miglior Compositore per il Pataffio.

Oltre ai 25 Premi sono stati assegnati anche delle statuette speciali. Il David alla Carriera 2023 è andato a un’intensa Marina Cicogna che ha dichiarato: «In questo momento che sono malata ho scritto un libro.

Due i David Speciali: a Isabella Rossellini e a Enrico Vanzina. Il grande giorno, diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film che si aggiudica il David dello Spettatore infine a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Assegnato a The Fabelmans il premio come miglior film internazionale. Durante la diretta Carlo Conti ha anche annunciato la scompasa del regista e sceneggiatore italiano Enrico Olodini morto a 77 anni.

MIGLIOR FILM

Le otto montagne – Prodotto da Wildside una società del gruppo Fremantle; Rufus; Menuetto; Pyramide Productions; Vision Distribution; in collaborazione con Elastic; con la partecipazione Canal+ e Ciné+; in collaborazione con Sky Per la regia di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio per il film Esterno notte

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Giulia Louise Steigerwalt per il film Settembre

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso per il film La stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch per il film Le otto montagne

MIGLIOR PRODUTTORE

Angelo Barbagallo per Bibi Film; Attilio De Razza per Tramp Limited; con Medusa Film e Rai Cinema per il film La stranezza

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara Ronchi per il film Settembre

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni per il film Esterno notte

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per il film Siccità

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva per il film Nostalgia

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Ruben Impens per il film Le otto montagne

MIGLIORE COMPOSITORE

Stefano Bollani per il film Il pataffio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“Proiettili (Ti mangio il cuore)” musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Per la scenografia: Giada Calabria – per l’arredamento: Loredana Raffi per il film La stranezza

MIGLIORI COSTUMI

Maria Rita Barbera per il film La stranezza

MIGLIOR TRUCCO

Enrico Iacoponi per il film Esterno notte

MIGLIOR ACCONCIATURA

Desiree Corridoni per il film L’ombra di Caravaggio

MIGLIORE MONTAGGIO

Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni per il film Esterno notte

MIGLIOR SUONO

Presa Diretta: Alessandro Palmerini – Post-Produzione: Alessandro Feletti – Mix: Marco Falloni per il film Le otto montagne

MIGLIORI EFFETTI VISIVI - VFX

Marco Geracitano per il film Siccità

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

The Fabelmans di Steven Spielberg (01 Distribution)



PREMIO CECILIA MANGINI AL MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il Cerchio di Sophie Chiarello

DAVID GIOVANI

L’ombra di Caravaggio di Michele Placido



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella



DAVID DELLO SPETTATORE

Il grande giorno di Massimo Venier



DAVID ALLA CARRIERA

Marina Cicogna

DAVID SPECIALE

Isabella Rossellini

Enrico Vanzina

