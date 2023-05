David 2023, Elodie incanta con il nude look. I social però notano un particolare: «Ma perchè?»

Per la cerimonia di premiazione della 68ª edizione dei David di Donatello, in diretta su Rai 1 condotta per la sesta volta consecutiva da Carlo Conti, Elodie ha calcato il red carpet con un abito disegnato da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino.

Marco Mengoni, Elodie, Diodato, in corsa nella categoria per la miglior canzone originale. Mengoni è candidato con "Caro amore lontanissimo", canzone inedita di Sergio Endrigo per il film "Il colibrì" di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino.

Elodie ha ricevuto la sua prima nomination ai David di Donatello per la Miglior Canzone originale grazie a "Proiettili", dal soundtrack de "Ti mangio il cuore", film che la vede anche protagonista.

Durante la diretta della cerimonia di premiazione dei David, Elodie è stata più volte inquadrata per la gioia dei fan che sui social sperano che sia un modo per indicare che sia lei la vincitrice della categoria per la miglior canzone originale.

Elodie vince il David di Donatello per la miglior canzone originale: «Grazie davvero, non me l'aspettavo perchè io non vinco mai»

