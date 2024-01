Massimo Boldi: «Uno più simpatico di me? Silvio Berlusconi, ma l’ho tradito per la Rai. Mi è costato 2 miliardi e mezzo»

di Redazione web

Massimo Boldi è uno dei comici più conosciuti e apprezzati, nonché re dei cinepanettoni insieme a Christian De Sica. Di recente si è lasciato andare in una lunga intervista in cui ha raccontato dei difficili anni all'inizio della sua carriera e della morte del papà, «ero piccolo, ma ho dovuto badare io a mia mamma e alla mia famiglia», poi l'incontro fortunato con Renato Pozzetto e l'inizio dei cinepanettoni con i fratelli Vanzina.

Andiamo a leggere cosa ha detto di Silvio Berlusconi, definito da Boldi «l'unico uomo più simpatico di me, inarrivabile».

Massimo Boldi: «Ho tradito Berlusconi»

«Se ho mai incontrato qualcuno più simpatico di me? Sì, Silvio Berlusconi. Inarrivabile - ha detto Massimo Boldi in una recente intervista al Corriere della sera -. A un certo punto l'ho «tradito» per la Rai. Ci aveva presentato Bettino Craxi dicendomi: “Sarà la tua fortuna”. E così fu: ci siamo stati subito simpatici. Nel 1986 sono scappato da Fininvest per fare Fantastico con Adriano Celentano: mi hanno fatto causa, ho perso e mi hanno condannato a pagare 2 miliardi e mezzo (di lire, ndr.

La frecciatina ad Andrea Pucci

Durante l'intervista, Massimo Boldi ha rivelato di essere rimasto deluso per non aver ricevuto l'Ambrogino d'Oro: «È come se a Roma non avessero dato una benemerenza cittadina ad Alberto Sordi. Mi pare strano, ecco».

Al suo posto, l'ha conquistato il comico Andrea Pucci che, tuttavia, Massimo Boldi chiarisce «non è il mio erede!».

