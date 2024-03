Luca Argentero: «Io e Santamaria rivali per il ruolo che cambiò la mia carriera. Ozpetek mi scelse grazie a un sogno»

di Dajana Mrruku

Uno degli attori più apprezzati degli ultimi tempi, con un carattere dolce e umile che ha conquistato proprio tutti: grazie a lui la parola "Doc" ha assunto una nuova forma e un nuovo volto, quello di Luca Argentero che riesce, in poco tempo (quello di una puntata), a capire le varie patologie che affliggono i pazienti di passaggio al Policlinico Ambrosiano di Milano. L'attore si è lasciato andare ad una lunga intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli, Passa al BSMT, dove ha raccontato quello che considera una vera e propria «sliding doors», un momento che ha cambiato per sempre la sua vita e la sua carriera, in questo caso particolare.

Luca Argentero e la "rivalità" con Claudio Santamaria

Luca Argentero, ospite da Gianluca Gazzoli a Passa BSMT, ha raccontato uno degli eventi più importanti nella sua carriera, il film "Saturno Contro" di Ferzan Özpetek e ha rivelato in che modo ha "vinto" contro il suo rivale Claudio Santamaria. «Ferzan fa tanti incontri prima di scegliere il suo attore. Nel caso specifico di Saturno Contro, io e Claudio eravamo in lizza per lo stesso ruolo e fino a una settimana prima dell'inizio delle riprese doveva essere Claudio. Ferzan chiamava una volta uno, una volta l'altro perché era confuso. Sceglie Claudio, lo conferma e poco dopo fa un sogno dove Lorenzo, il personaggio, dovevo essere io. Quindi chiama Santamaria per dirgli che non avrebbe più fatto il film», racconta Luca Argentero.

Quella decisione presa dal regista Özpetek, sulla base di un sogno fatto qualche sera prima dell'inizio delle riprese «ha cambiato completamente il corso della mia carriera e a distanza di 15 anni possiamo dire che lui era proprio in difficoltà». Oggi Argentero in Doc è uno degli attori più apprezzati della Rai, grazie anche al ruolo di Andrea Fanti, primario del Policlinico Ambrosiano, che è entrato nel cuore dei telespettatori.

