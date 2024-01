C'è posta per te, Luca Argentero commosso da Arianna: «Non farei mai il dottore». La sua storia è toccante

La storia di Daniela, Alessia e Arianna ha commosso proprio tutti a C'è posta per te e la sorpresa di Luca Argentero è stato il regalo inaspettato. A contattare Maria De Filippi è stata Arianna perché sente il bisogno di chiedere scusa alla mamma e alla sorella Daniela e Alessia per i suoi "non detti". La storia di queste tre donne molto forti parte da qualche anno prima, con la malattia del papà, una forma molto rara di leucemia che se lo è portato via poco tempo dopo, fin troppo poco.

Arianna vorrebbe ricominciare da loro tre, nonostante si senta profondamente in colpa per non aver detto alla mamma e alla sorella che il papà non ce l'avrebbe fatta, nonostante la tac negativa. «Lei è un'infermiera e sa che nonostante questo risultato, il finale era stato già scritto», ha raccontato Maria De Filippi.