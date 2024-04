Luca Argentero e Cristina Marino, fuga romantica alle Maldive: «Benvenuti in Paradiso». Le foto sui social

di Redazione web

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per le Maldive insieme ai loro bambini Noè Roberto e Nina Speranza. I due attori hanno fatto sapere ai propri follower di essere arrivati nel vero e proprio paradiso situato nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, con diverse foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. I post hanno riscosso subito grande successo perché in poche ore hanno totalizzato migliaia di like e collezionato commenti molto positivi dei follower che si complimentano con Luca e Cristina per la bella famiglia.

Il post di Luca Argentero

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno deciso di concedersi una vacanza all'insegna del relax in una delle mete più ambite e desiderate da tutti gli appassionati di viaggi: le Maldive. Sole, acqua cristallina, sabbia e panorami mozzafiato allieteranno i prossimi giorni della famiglia che, intanto, si sta già divertendo a collezionare ricordi che rimarranno per sempre. Cristina Marino ha pubblicato diverse foto sul suo profilo Instagram e ha accompagnato gli scatti con la didascalia: «Benvenuti in Paradiso». Qualche fan, ironicamente, le ha risposto: «Grazie che portate con voi anche noi comuni mortali».

Luca e Cristina sui social

Luca Argentero e Cristina Marino utilizzano i social per raccontare i loro progetti di lavoro o per celebrare il loro amore o ancora per raccontare i momenti più belli trascorsi in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA