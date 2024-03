Doc 4 si farà, l'indizio social che non lascia dubbi (e scatena i fan): «Si comincia!»

di Sara Orlandini

Doc-Nelle tue mani è una delle fiction di maggiore successo trasmesse da Rai1. Qualche settimana fa, è andata in onda l'ultima puntata della terza stagione che ha raggiunto picchi di 5,1% di share con milioni di telespettatori che si sono affezionati alle vicende dei protagonisti e, soprattutto, alla storia del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

I fan della serie televisiva, nonostante l'ultima stagione non avesse messo un punto definitivo a tutte le storie in corso, erano un po' preoccupati di non rivedere più i loro dottori preferiti sul piccolo schermo. Luca Argentero, infatti, aveva sempre glissato sulle domande riguardanti una quarta stagione della serie. Tuttavia, dopo lo scatto pubblicato dallo sceneggiatore Francesco Arlanch, gli ammiratori di Doc hanno tirato un sospiro di sollievo e il motivo è presto detto.

Il post Instagram di Francesco Arlanch

Francesco Arlanch è lo sceneggiatore della fiction Doc-Nelle tue mani e, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato un selfie insieme alla sua squadra sul proprio profilo Instagram. Il professionista, con un grande sorriso, ha deciso di accompagnare lo scatto con la didascalia: «Doc 4: si ricomincia!» che non lascia spazio a nessun dubbio.

Il finale di Doc 3

Nonostante non fosse ancora stata annunciata ufficialmente, i fan di Doc si aspettavano ci sarebbe stata anche una quarta stagione. Infatti, nell'ultima puntata della fiction, tante storie vengono (volutamente) lasciate a metà. Andrea Fanti (Luca Argentero) decide di stare accanto ad Agnese (Sara Lazzaro) nel suo percorso di cura contro il tumore. Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) e Martina (Laura Cravedi) potrebbero continuare la loro conoscenza dopo l'esito positivo dell'esame universitario di lei. Tra Federico Lentini (Giacomo Giorgio) e Lin (Elisa Wong) starebbe nascendo l'amore e, poi, Giulia Giordano (Matilde Gioli) potrebbe diventare la nuova primaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA