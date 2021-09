Medusa torna in sala con un doppio Paolo Genovese, tanta commedia e un Baglioni inedito

Paolo Genovese fa il bis nel listino Medusa Film, che oggi ha presentato i nuovi titoli con il suo Ad Giampaolo Letta: arriveranno presto in sala, infatti, Supereroi (a Natale, sostituendo la classica commedia comica) con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che devono sfoggiare i superpoteri per tenere unita la loro coppia, e Il primo giorno della mia vita (nel 2022), con Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, sulla forza di ricominciare quando tutto sembra crollare. Alla vigilia della sua ripartenza, dopo aver aspettato il momento giusto per intercettare gli spettatori, Medusa propone un menù con molte commedie, partendo da Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme (al cinema dal 7 ottobre).

Si prosegue con Diego Abatantuono e Frank Matano in Una notte da dottore (28 ottobre), Mollo tutto e apro un chiringuito dal fenomeno social de Il milanese imbruttito, Tutti a bordo di Luca Miniero (dal 20 gennaio), Un mondo sotto social con I soldi spicci, Vicini di casa di Paolo Costella, con Bisio e Puccini, e i nuovi film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Ficarra e Picone. E Checco Zalone? “È presto per parlare di un nuovo film”, risponde Letta. In arrivo ci sono anche tre film evento (Yara, sul caso Gambirasio, 18,19 e 20 ottobre), Claudio Baglioni (2,3 e 4 novembre) e Trafficante di virus di Costanza Quatriglio, con Anna Foglietta, tratto dal libro di Ilaria Capua (29, 30 novembre e 1 dicembre). L’anniversario “25+1” di Medusa include anche autori affermati e nuove proposte: Martone con Nostalgia, tratto da Ermanno Rea e interpretato da Favino, e Una femmina, del trentenne Francesco Costabile, per cui la Medusa conta anche su un percorso festivaliero.

