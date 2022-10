Laika, la street artist alla Festa del Cinema: «Roma è un'ottima partenza per puntare allo spazio»

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, Life Is (Not) A Game, il documentario con protagonista la street artist Laika. Esordio alla regia di Antonio Valerio Spera, il film è prodotto da Morel Film e Salon Indien Films.

Emma Marrone in lacrime al Festival del Cinema di Roma: «Giudicate me, non Teresa»

Russell Crowe: «Il mio Poker Face girato durante il Covid, una sfida vinta: l'ho fatto per mio padre»

Cinema, inizia la Festa di Roma: apre "Colibrì" con Favino ma tanti film italiani in visione. E arriva Russell Crowe

Un ritratto di Laika che finisce per trasformarsi nel racconto degli ultimi due anni della nostra vita, a partire dal 2020 quando sui muri di Roma apparve #Jenesuispasunvirus. Il poster era dedicato a Sonia, nota ristoratrice romana, e denuncia gli atti di razzismo contro la comunità cinese prima dello scoppio della pandemia.

«Se il film è bellissimo bisogna fare i complimenti al regista, che è stato grandioso nel seguirmi e paziente. - ci dice subito Laika, che incontriamo su Zoom con tanto di maschera - Sono stata un mezzo che ha raccontato attraverso i muri gli ultimi due anni di storia recente. Di base, ho interpretato me stessa».

Foto Kikapress/Lexus/Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: La street artist Laika e il poster contro la SuperLega: «È la morte del calcio stesso»

Emma Marrone in lacrime al Festival del Cinema di Roma: «Giudicate me, non Teresa» https://t.co/rQQeWFdsPx