Cinema, inizia la Festa di Roma: apre "Colibrì" con Favino ma tanti film italiani in visione. E arriva Russell Crowe

di Alessandra De Tommasi

Ciak, si gira: per undici giorni torna la Dolce Vita cinematografica nella Capitale. La Festa del cinema di Roma apre i battenti domani per la 17° edizione all’Auditorium Parco della Musica. Fino al 23, infatti, l’appuntamento legato al grande e al piccolo schermo programma proiezioni, incontri ed eventi culturali (e riporta in programma il concorso).

I LUOGHI. Le sale (dal centro alla periferia) includono luoghi storici come il Nuovo Sacher di Nanni Moretti ma anche il Maxxi e la Casa del Cinema. Ad ospitare gli appuntamenti dell’evento anche 15 librerie romane.

LE STAR. L’arte del “vipwatching”, ovvero l’avvistamento delle star, comprende postazioni-chiave come il Sina Bernini Bristol e la Hollywood Celebrity Lounge al Donna Laura Palace.

I BIGLIETTI. Già disponibili sul sito della Festa e di Boxol, i tagliandi d’accesso sono acquistabili anche nella biglietteria dell’Auditorium da oggi (ore 11) con un costo che parte da 7 euro. È possibile assistere gratuitamente al red carpet curato da Revlon e Cotril (uno dei più lunghi al mondo, nei 1300 metri di viale) fino ad esaurimento posti.



GLI ITALIANI Apre “Il colibrì” con Pierfrancesco Favino (in tutte le sale italiane da venerdì 14), tratto dal romanzo Premio Strega di Sandro Veronesi (per l’editore La Nave di Teseo). L’offerta di titoli tricolori è ricchissima e include “Era ora” con Edoardo Leo, “La cura” con Alessandro Preziosi e “Il principe di Roma” con Marco Giallini. Su Netflix arriva il 26 ottobre “Rapiniamo il Duce”, heist movie con un costo record e un super cast capitanato da Pietro Castellitto e Matilda e De Angelis. Sul fronte seriale, spicca “Romulus 2” (dal 21 ottobre già in onda su Sky e Now).



HOLLYWOOD. Russell Crowe presenta nella sezione autonoma Alice nella città il film da regista “Poker Face” (in sala dal 24 novembre), mentre la proiezione più attesa è “The Fabelmans” di Steven Spielberg (dal 15 dicembre nei cinema italiani). Da Taylor Swift in “Amsterdam a Bros”, la prima pellicola gay di una casa di produzione ad alto budget, la proposta è variegata e comprende anche “A cooler climate” di James Ivory, che riceve il premio alla carriera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA