Romolus II : Wiros e Ersilia, clip della seconda puntata della serie di Matteo Rovere

Ancora più epica e sempre più vicina alle origini del mito fondativo di Roma, è stata presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere.

Romulus, il mito di Roma nel kolossal Sky original. Rovere: «La sfida del cinema italiano»

Prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, la serie andrà dal 21 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (e sarà ovviamente disponibile anche on demand).

