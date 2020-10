Romulus, la serie Sky che racconta la genesi di Roma

Romulus, la serie che racconta, tra storia e leggenda, la fondazione di Roma, arriva su Sky dal prossimo 6 novembre. Il regista, Matteo Rovere, che ha già raccontato il rapporto tra Romolo e Remo nel lungometraggio, Il primo re, ha ricostruito un mondo primitivo, dove gli uomini lottano contro la natura per la sopravvivenza e tra loro per il potere. Completamente girati in protolatino, una lingua arcaica, i dieci episodi di Romulus sono diretti oltre che da Rovere anche da Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale.

TRAMA. In Romulus, sono tre i protagonisti: Yemos, la giovane vestale Ilia e Wiros, tre ragazzi cresciuti nella violenza e potenza di un mondo arcaico e pericoloso, dove il destino di ogni uomo viene deciso dal potere implacabile della natura, dove tutto è sacro e in cui gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dèi. Se Il primo re narrava la leggenda di Romolo e Remo come se fosse reale, Romulus racconta invece, la genesi di quella leggenda, gli scontri delle tribù latine per raggiungere il potere, che sarà poi la base dell’ordine politico dell’Occidente nei secoli a venire.

CAST. Romulus ha un cast molto ricco e corale. Nel ruolo dei personaggi principali, troviamo Andrea Arcangeli, già interprete del film The Startup, Marianna Fontana, talento scoperto nel film Indivisibili, e Francesco Di Napoli, già visto ne La paranza dei bambini. A completare il cast Giovanni Buselli (Gomorra – La serie), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione), Demetra Avincola (Fortunata), Massimiliano Rossi (Il primo re), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce) e Vanessa Scalera (Imma Tataranni – Sostituto procuratore).

