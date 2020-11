Sky, le serie in uscita a novembre 2020: Romulus, Fargo 4, ​Riviera

Ogni mese Sky aggiorna il suo catalogo di produzioni seriali, originali e non, ecco le migliori serie originali di Sky di novembre 2020.

Romulus (dal 6 novembre)

Romulus, Il mondo primitivo, prima della fondazione di Roma, tra leggenda e storia, diretta e prodotta da Matteo Rovere. Sky Original, insieme a Cattleya – parte di ITV Studios – e Groenlandia, dal 6 novembre su Sky e in streaming su Now Tv, racconta l'epica nascita di Roma, il primo seme del più potente impero dell'età antica. Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto seriale televisivo, propone un affresco molto realistico, grazie al contributo di storici ed esperti, ed alla ricostruzione dei villaggi, oltre che all'impieo del protolatino, lingua arcaica. I dieci episodi (girati da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale) vedono come protagonisti, Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli.

Fargo 4 (dal 16 novembre)

In questa 4° stagione di Fargo ci sono tanti pezzi di Italia nel cast. Direttamente da Gomorra, Salvatore Esposito, da Suburra, Francesco Acquaroli oltre a Tommaso Ragno e Gaetano Bruno, solidi attori di cinema e teatro. L'ambientazione della serie, che in origine era un film dei fratelli Coen, è nella città di Kansas City degli anni 50, dove imperversano due feroci clan criminali, in lotta per la conquista di potere e territorio. Dunque, un vero e proprio gangster serial, incentrato sulla faida della famiglia italo-americana dei Fadda, di cui fa parte il personaggio di Salvatore Esposito, e quella rivale di origine afro-americana, il cui membro di riferimento è il criminale interpretato da Chris Rock. Nel cast spiccano attori americani di cinema e tv, tra cui Jason Schwartzman, Jack Huston, Ben Wishaw e Jessie Buckley.

Riviera (3° stagione, dal 25 novembre)

Terza stagione di Riviera, fortunata serie Sky Original con Julia Stiles. È passato un anno dall’esplosivo finale della seconda stagione, in cui la protagonista, Georgina ha dato fuoco alla Collezione Clios. Ora la Riviera appartiene al passato, visto che Georgina ha scelto una nuova vita, quella di cacciatrice di opere d'arte da restituire. E lo farà insieme ad un partner mondano e carismatico, Gabriel Hirsch (Rupert Graves), con cui girerà il mondo per scovare le opere d'arte rubate dai nazisti ai legittimi proprietari, durante la persecuzione delgi ebrei.

