Johnny Depp pronto a rinunciare ai soldi che gli deve la ex Amber Heard: la motivazione spiegata dai legali

Johnny Depp potrebbe rinunciare ai soldi che gli deve la ex dopo la sua vittoria al processo. Amber Heard dovrebbe pagare all'attore 8 milioni di dollari, cifra che stando a quanto riportato dal legale dell'attrice non avrebbe. La Heard per questo ha avviato un ricorso ma pare che Depp sia intenzionato a porre fine a tutto per sempre rinunciando alla cifra.

«Johnny si sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle. Non sorrideva così da sei anni», hanno spiegato i legali dell'attore che hanno sottolineato come a lui interessasse la vittoria solo dal punto di vista morale. Secondo i due legali la Heard non ha fatto colpo sulla giuria: «perché a differenza di Johnny, che ha parlato con sincerità anche dei suoi problemi con alcol e droga, non si è presa la responsabilità di nulla».

Pur di mettere la parola fine a questa storia quindi Depp potrebbe non solo rinunciare al denaro ma pagare la cifra dei 2 milioni alla Heard per una frase falsa verso la ex moglie pronunciata durante il dibattimento.

