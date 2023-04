Jeremy Renner per la prima volta in pubblico dopo l'incidente: «Ho pagato caro il mio errore»

di Redazione web

Jeremy Renner, noto attore di Hollywood, l'1 gennaio scorso ha rischiato di perdere la vita in un brutto incidente avvenuto sulla neve. Dopo settimane di preoccupazione e mesi di terapia per recuperare i svariati infortuni, Jeremy si è mostrato in pubblico per la prima volta in occasione della presentazione della sua nuova docuserie targata Disney+ e intitolata "Rennervations".

Jeremy Renner durante l'inverno scorso è rimasto vittima di un incidente che lo ha lasciato con circa 35 ossa rotte. Stando al rapporto sull'accaduto redatto dallo sceriffo della contea di Washoe e ottenuto da E.T., l'attore avrebbe rimorchiato, aiutandosi con il suo spazzaneve, il veicolo del nipote Alexander Fries che era rimasto bloccato nella neve. Dopo aver sciolto la catena che collegava i due veicoli, lo spazzaneve ha cominciato a scivolare sul ghiaccio e per controllare che fosse tutto a posto e che il nipote stesse bene, Renner si è sporto dal veicolo dimenticandosi, però, di inserire il freno a mano. Quindi, ha perso l'equilibrio ed è caduto fuori dalla cabina perdendo il controllo dello spazzaneve.

Il racconto di Jeremy

Jeremy Renner ha ricordato il momento drammatico ai microfoni di E.T.: «Ero come un manichino su una pista pericolosa. Non si dovrebbe sporgersi dal veicolo mentre lo si sta guidando, è come guidare e tenere fuori un piede dall'auto. È stato un errore e ho pagato per questo. Quando mio nipote è corso da me non pensava di trovarmi ancora vivo. Sono stato abbastanza fortunato che nessuno dei miei organi vitali sia stato compromesso. Avevo il fegato perforato ma fortunatamente la situazione non era molto grave».

