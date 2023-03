Jeremy Renner torna a camminare a tre mesi dall'incidente, il video sui social: «Impressionante»

di Redazione web

L'attore Jeremy Renner ora cammina di nuovo: quasi tre mesi dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente con uno spazzaneve. In un aggiornamento che ha pubblicato sui social media domenica, l'attore star degli Avengers si è mostrato durante una seduta di fisioterapia mentre cammina sulle sue gambe.

Renner cammina a tre mesi dall'incidente

«Ora devo trovare altre cose per occupare il mio tempo in modo che il mio corpo possa riprendersi», ha scritto Jeremy Renner su Twitter. Tantissimi i fan che hanno commentato con parole di icoraggiamento: «Fratello! Questo è un grande progresso in 3 mesi! Impressionante», ha detto una persona. «Noi come fan siamo così orgogliosi di te e di quanto lontano sei arrivato, la tua forza, determinazione e mentalità sono fonte di ispirazione per noi», ha detto un'altra persona.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

L'incidente

Renner, 52 anni, stava usando uno spazzaneve per aiutare un membro della famiglia a liberare il suo veicolo dalla neve il giorno di Capodanno quando si è verificato l'incidente. Negli aggiornamenti precedenti, Renner si è mostrato sdraiato in un letto d'ospedale e ha affermato di essersi rotto più di 30 ossa. Ha anche sofferto di un trauma toracico contusivo e un paio di giorni dopo è stato operato.

La carriera

Renner è stato ampiamente conosciuto per il suo ruolo di Hawkeye (Occhio di Falco) nei film e nelle serie Marvel's Avengers . È stato inoltre nominato per due Oscar per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town. Dopo il suo incidente, ha promosso la seconda stagione della sua serie Paramount+ Mayor of Kingstown e il suo programma Disney+ Rennervations , che deve ancora essere trasmesso.

