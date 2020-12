Harrison Ford torna a vestire i panni di Indiana Jones per un'ultima, emozionante avventura

Harrison Ford è uno degli attori più celebri e apprezzati al mondo. Tante le iconiche interpretazioni, da Han Solo nella serie di Star Wars all'agente Rick Deckard di Blade Runner. Ma soprattutto, Ford è stato il mitico Indiana Jones, e ieri la Disney ha annunciato che un nuovo ultimo capitolo della saga del coraggioso archeologo si farà. A vestire i panni del protagonista, ovviamente, non potrebbe essere altri che lui, Harrison Ford, nonostante i suoi ormai 78 anni.

Un'ultima grande avventura per "Indy", ma anche per Ford, che dopo questo capitolo ha promesso di appendere il cappello e la frusta dell'archeologo Jones al chiodo. La nuova pellicola, fa sapere la casa di produzione, sarà diretta da James Mangold, già regista del western "Quel treno per Yuma" (con Russell Crowe e Christian Bale) e di due film dedicati a Wolverine, il più famoso degli X-Men: "Logan" e "Wolverine - L'immortale". Data prevista di uscita al cinema: giugno 2022.

Il ritorno di Indiana Jones con un quinto film a conclusione della fortunata saga non è quindi l'unica novità annunciata dalla Disney il 10 dicembre. Alla regia non ci sarà infatti lo storico Steven Spielberg, che ha deciso spontaneamente di farsi da parte per «dare ad una nuova generazione la possibilità di inserire la loro prospettiva nella storia». Insomma, un passaggio di consegne dal "vecchio" Spielberg a cineasti più giovani.

Le sorprese non finiscono qui. La Disney ha infatti annunciato l'arrivo di tanti nuovi titoli. A partire dall'universo di Star Wars: due spin-off, "Andor" e "Obi-Wan Kenobi", e due spin-off anche per la serie tv di punta di Disney+ "The Mandalorian". E ancora "Lando", "The Acolyte" (incentrata sui personaggi femminili), "The bad batch", "Visions" e "A droid story", dedicato agli iconici R2-D2 e C-3PO. Ciliegina sulla torta, anche un film previsto per arrivare nella sale a Natale 2023: "Star Wars: Rogue Squadron".

News anche per i fan del franchise Marvel: "Loki", "She-Hulk", "Secret invasion", lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia, il ritorno dei "Fantastici 4", "Black Panther 2" e tanto altro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 17:19

