Star Wars, Darth Vader: è morto David Prowse l'attore che lo ha interpretato nella prima trilogia

“Darth Vader è morto”. O meglio, l'attore David Prowse, noto agli appassionati della saga di Star Wars per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari, è morto all'età di 85 anni. La morte dell'attore nato a Bristol è stata annunciata questa mattina su Twitter dalla sua agenzia. Prowse, che ha messo il suo corpo, ma non la sua voce, a Darth Vader, era anche ampiamente conosciuto nel Regno Unito per una campagna di sensibilizzazione stradale che insegnava ai bambini ad attraversare la strada e per la quale nel 2000 ha ricevuto l'Ordine dell'Impero Britannico.

David Prowse, the champion English weightlifter and bodybuilder who supplied his 6-foot-7 frame — but not the voice or the deep breathing — to portray Darth Vader in the original 'Star Wars' trilogy, died early in the morning on Saturday https://t.co/ssWdfYgZDf pic.twitter.com/MgWCONp5vh — The Hollywood Reporter (@THR) November 29, 2020

Dopo il suo ruolo in Star Wars, è rimasto lontano dal cinema, ma in precedenza ha avuto altri ruoli in film come Arancia meccanica e ha interpretato Frankenstein in tre occasioni. «Che la Forza sia sempre con lui», ha detto l'agente Thomas Bowington. Prowse è morto dopo una breve malattia - una perdita per «milioni di fan in tutto il mondo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Novembre 2020, 09:25

