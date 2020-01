Hammamet, Favino nei panni di Bettino Craxi lascia a bocca aperta

di Paola Schettino Nobile

Pierfrancesco Favino torna a trasformarsi, e con la sua nuova interpretazione lascia a bocca aperta chiunque stia a guardare. Ieri era Tommaso Buscetta per Bellocchio e adesso scompare sotto un sorprendente make-up per diventare una delle più celebri figure della politica italiana del Novecento: Bettino Craxi. È lui il protagonista di "Hammamet", il nuovo film di Gianni Amelio che racconta l'ultimo periodo della vita dell'ex Presidente del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano. Amelio racconta ai microfoni di Leggo: "Senza Favino non avrei mai potuto né voluto fare questo film”. Mercoledì 8 Gennaio 2020, 22:13

