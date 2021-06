Festival di Cannes, Jodie Foster riceverà la Palma d’oro alla carriera

Jodie Foster riceverà la Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes (6-17 luglio). L'attrice, regista e produttrice americana sarà ospite d'onore della cerimonia di apertura martedì 6 luglio sul palcoscenico del Palais des festivals. In anni recenti la stessa massima onorificenza è andata a Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon. Un importante riconoscimento per l'attrice nota soprattutto per il ruolo ne "Il Silenzio degli Innocenti".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 11:53

