Festa del Cinema di Roma, Jessica Chastain illumina la capitale - Il videodiario della prima giornata

La sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha aperto i battenti nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica, dove si svolgerà fino al 24 ottobre. Ad aprire le danze il film “The Eyes of Tammy Faye”, con protagonista una magnetica Jessica Chastain, a Roma per presentare la pellicola. “The Eyes of Tammy Faye”, basato su una storia vera, narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 00:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA