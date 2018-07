Di Caprio compra la casa del musicista Moby. Un affare da 5 milioni di dollari

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra un set e l'altro ha avuto anche il tempo di comprare una nuova casa. Leonardo Di Caprio, premio Oscar e filosofia green, ha acquistato la villa del musicista Moby. Gli è bastato staccare un assegno di poco meno di 5 milioni di dollari per la tenuta di Los Feliz, in California. Di Caprio, infatti proprio in questi giorni è stato immortalato sul set del film Once Upon A Time In Hollywood, diretto da Quentin Tarantino, insieme ad un'altra super star del cinema, Brad Pitt.Ma tornando alla magione, si tratta di una casa d'epoca, risalente al 1926, quando il cinema era ancora muto, che Moby ha acquistato nel 2016 per una cifra intorno ai 3,4 milioni di dollari. Considerato il numero delle stanze, ben 18, potrebbe essere quasi un hotel, in realtà la struttura, immersa in un parco che protegge dallo sguardo di curiosi e paparazzi, è solo una delle tante proprietà immobiliare comprate nel corso degli anni da Leonardo Di Caprio. Anche se secondo le informazioni riportate dal Los Angeles Times, la casa sarebbe stata acquistata, per un suo familiare. La zona di Los Feliz è uno dei quartieri residenziali di Los Angeles dove amano vivere le celebrities, per questo molto caro ed altrettanto ambita. La residenza di inizio Novecento, in stile inglese secondo la moda del tempo, occupa una superficie di 430 metri quadrati, è composta da cinque camere da letto, otto bagni, piscina, spa e sauna. A completare gli interni, mobili di gran pregio, spazi ariosi e tanta luce.