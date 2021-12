Cinema e legalità, nasce “We Are Stories”: la campagna di comunicazione per tutelare il settore audiovisivo

“We are stories”, la campagna di comunicazione FAPAV promossa a tutela e sostegno del settore audiovisivo. Sette spot per raccontare le storie di giovani e studenti che vogliono diventare artisti e professionisti del settore audiovisivo e che nei mesi di lockdown, nonostante tutte le difficoltà del momento, hanno trovato nei loro sogni la spinta per continuare a sperare nel futuro.

Cinema e legalità, nasce “We Are Stories”

“We Are Stories” è la nuova campagna di comunicazione promossa da FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) in collaborazione con ANEC, ANICA, MPA e UNIVIDEO. L’iniziativa prevede, attraverso una serie di spot e una campagna social ADV, di dare voce alle storie di giovani talenti, raccontando la passione che alimenta i loro sogni: «La necessità - ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV - di realizzare proprio in questo momento storico, una campagna di comunicazione a tutela del comparto audiovisivo, deriva dalla considerazione che una solida ripresa del settore dopo la pandemia sia possibile solo ponendo al centro la legalità e garantendo un corretto sfruttamento delle opere».

I protagonisti di “We Are Stories” sono i giovanissimi, coloro che ambiscono a lavorare in questo settore. Ragazzi pieni di slancio e passione che sognano di superare i propri confini - fortemente compromessi dalla pandemia e dai mesi di lockdown - alla ricerca di stimoli. Ispirati da film e serie questi ragazzi sentono il bisogno di continuare a scrivere e immaginare nuove storie per realizzare i propri sogni: «La nuova campagna di comunicazione - ha sottolineato Federico Bagnoli Rossi - nasce con l'intento di proteggere il futuro del settore sostenendo i sogni dei professionisti di domani attraverso la tutela della visione legale dei contenuti audiovisivi. Allo stesso tempo l’intento è quello di promuovere il valore dell’industria audiovisiva e la necessità di tutelarla. Salvaguardare e sostenere l'audiovisivo e chi vi lavora significa anche sostenere i sogni delle giovani generazioni e garantire loro un futuro»

La campagna “We Are Stories” ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’AGCOM, dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e ha ottenuto il riconoscimento della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Numerose sono le collaborazioni messe in campo tra cui: Cinecittà, Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Alice nella Città e Luiss Business School.

La regia degli spot è di Nicola Conversa, vincitore di numerosi premi e candidato al David di Donatello 2018 nella sezione cortometraggi. Le musiche originali sono di Andrea Stocchino. La voce narrante è di Francesco Pezzulli.

I danni della pirateria

La pirateria audiovisiva è un fenomeno trasversale che interessa tutte le fasce d’età, a partire già dagli under 15. L’incidenza interessa il 37% degli italiani adulti e il 39% dei 10-14enni. Solo il 32% ritiene che fruire illegalmente di contenuti audiovisivi rappresenti un comportamento molto grave. Si rende pertanto evidente la necessità di rafforzare le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema, ancora troppo sottovalutato nella percezione comune e che invece causa oltre 1 miliardo di euro l’anno di danni al Sistema Paese, mettendo a rischio 5.900 posti di lavoro.

