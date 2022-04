Schiaffo a Chris Rock, Denzel Washington: «Il diavolo si è impadronito di Will Smith»

«Quella notte il diavolo si è impadronito di Will Smith». Così Denzel Washington commenta quanto accaduto nella notte degli Oscar 2022, quando Will Smith ha tirato uno schiaffo a Chris Rock, dopo la battuta su sua moglie.

Leggi anche > Will Smith, dopo lo schiaffo degli Oscar arriva un ceffone: Netflix e Sony ritirano i contratti

L'attore di Hollywood, Denzel Washington, è tornato a parlare pubblicamente dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, durante la cerimonia degli Oscar, dopo la battuta di Rock sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will affetta da alopecia. «C'è un detto secondo il quale quando il diavolo ti ignora, allora sai che stai facendo qualcosa di sbagliato», ha detto Washington, aggiungendo che «in questo caso il diavolo dice a sé stesso: 'Oh, no, lasciamolo in pace, è il mio preferito. Non disturbiamolo'. Al contrario, quando il diavolo viene da te, forse è perché stai cercando di fare qualcosa di giusto. E per qualsiasi motivo, quella notte il diavolo si è impadronito di Will Smith».

Poco dopo lo schiaffo, Smith è salito sul palco per ricevere l'Oscar per il miglior attore in «King Richard» e durante il suo discorso ha confessato che poco prima Denzel Washington gli aveva detto: «Nel tuo momento più alto fai attenzione, è allora che il diavolo viene da te».

A questo proposito Washington ha aggiunto che dopo l'incidente, lui e l'attore e produttore Tyler Perry sono andati da Smith e hanno pregato insieme. «Chi siamo noi per condannare? - ha aggiunto Washington -. Non conosco tutti i dettagli della situazione, ma so che l'unica soluzione era la preghiera».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA