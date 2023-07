Charlie Chaplin, morta la figlia Josephin: l'attrice aveva 74 anni. Recitò con De Sica e Pasolini

di Redazione Web

È morta Josephine Chaplin. L'attrice e sesta degli undici figli di Charlie Chaplin, è scomparsa lo scorso 13 luglio a Parigi, ma la famiglia ne ha dato l’annuncio oggi. Nata il 28 marzo del 1949, Josephine Hannah Chaplin era la terza figlia degli otto avuti dal grande attore con la sua quarta moglie Oona O’Neill. Prima di lei i suoi genitori avevano avuto Geraldine e Michael.

Charlie Chaplin, morta la figlia Josephine

Da bambina, è apparsa con il padre del 1952 in Luci della ribalta e nel 1967 in La contessa di Hong Kong. Ha poi recitato nei film del 1972 L'odore delle belve con il futuro partner Maurice Ronet, Fuga verso il sole di Menahem Golan con Laurence Harvey; e nei Racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini nei panni di May, la moglie adultera dell'anziano Sir January (Hugh Griffith). Tra i suoi ultimi film The Bay Boy del 1984 con Kiefer Sutherland e Liv Ullmann. Nel 1998, ha interpretato Hadley Richardson in Ernest Hemingway di Stacy Keach nella miniserie Hemingway

