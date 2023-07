Le notti magiche di Roma all’insegna della cultura, del cinema e dell’intrattenimento

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VELA D'ORO

Roma è già di suo un museo a cielo aperto, la Città Eterna nota in tutto il mondo per la sua storia e l’incomparabile bellezza. Nelle sere d’estate però si veste ancor più di fascino, cultura, musica, immagini e sapori ospitando, da Ponte Sublicio a Ponte Sisto, “Lungo il Tevere… Roma (Un fiume di cultura)”, la manifestazione organizzata dall’Associazione La Vela d’oro, che da 20 anni conta sulle proprie forze, senza finanziamenti pubblici, per creare un palinsesto che accompagni i romani, e non solo, durante l’estate. Dal 9 giugno al 27 agosto, tutti i giorni dalle 19 alle 2, un lungo e ricco percorso, costellato di mostre fotografiche e cinematografiche, esposizioni, citazioni letterarie e musicali, numerose proposte food & beverage, stand di artigianato, oggettistica, antiquariato e curiosità.



Qualche numero? Undici punti di ristoro, pensati per le esigenze di tutti i palati e strutturati in macro aree caratterizzate da un’offerta gastronomica internazionale: dalla cucina romana, per sentirsi subito a casa, passando per la spagnola, la messicana e l’etnica in generale. Un viaggio culinario che diventa scoperta e integrazione, con l’accompagnamento immancabile di ottimi drink, vini, birre e altro ancora; cinquanta stand artigianali, di cui dieci associativi legati all’ambiente, alla cultura, alla letteratura, alla musica. Un ventaglio vastissimo e multiforme di idee, spunti e proposte, pieno di sfaccettature, che allieterà la movida romana di grandi e piccini, con ingresso gratuito a tutti gli eventi. Un successo che si fortifica e cresce ogni anno: non a caso, la scorsa edizione si è conclusa registrando oltre 1,7 milioni di visitatori non solo romani ma anche se non soprattutto turisti, confermando la Capitale come una delle mete più apprezzate e prenotate di sempre. In più, l’intero percorso è accessibile ai disabili, con ingresso dedicato presso la discesa di Lungotevere Ripa, l’ultimo prima di Porta Portese.

Un ricco calendario di incontri e spettacoli ad alto tasso culturale

Direttrice artistica per il terzo anno consecutivo dello spazio culturale Salotto Tevere, sulle banchine all’altezza di Ponte Cestio dove si svolgeranno molte delle attività della manifestazione, è Gio' Di Sarno, cantante, cantautrice, attrice di teatro e di musical nonché giornalista. Tra le molte proposte del programma, spiccano le attività internazionali che si svolgono lungo il tragitto, dove i passanti possono godere della mostra permanente su Roma Antica dell’artista Giuseppe Rava, assistere al “Premio Letterario Giuridico IusArteLibri (Il Ponte della Legalità”), conoscere le proposte di Armando Curcio Editore, guardare le tre sfilate glamour e luxury curate dall’hair stylist Michele Spanò. Attesissimo e molto amato, in ogni edizione, lo spettacolo teatrale “Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’Arte”, interpretato da un Vincenzo Bocciarelli in stato di grazia: un “one man show” poetico-teatrale, tratto dal libro d’esordio dello stesso Bocciarelli, un viaggio senza tempo in una Roma magica dove l’eternità si fonde con il presente attraverso i personaggi che l’hanno attraversata come l’imperatore Adriano, Pasolini, J.W. Goethe e tanti altri. La stessa Giò Di Sarno recita nello spettacolo, nelle vesti di Mamma Roma, incantando con la sua interpretazione le sponde del Tevere.



Impossibile elencare i tantissimi eventi in calendario: ci limitiamo a ricordare la registrazione del programma di Radio 1 “Plot Machine”, con Vito Cioce e Marcella Sullo; il libro/spettacolo “Incipit”, previsto per il 31 luglio, del creativo, vignettista e scrittore Pietro Vanessi; la serata dedicata al trend del momento, ovvero l’armocromia, con la consulente d’immagine e armocromista Lorita Marra, che offrirà consigli e suggerimento per valorizzare al massimo la propria persona, tramite i colori e le cromie; presenza fissa della manifestazione, la cantante Valentina Galdì del gruppo di cabaret Centouno, il teatro di improvvisazione curato da Silvia Merola insieme ad altri.

Numerose ed eterogenee le personalità ospitate al Salotto Tevere, per una girandola di nomi e autorità di grande spessore. Qualche nome? L’assessore alla Cultura Miguel Gotor; il fisico Valerio Rossi Albertini; il responsabile della Rai Quirinale Andrea Covotto; il giornalista Antonio Pascotto; le attrici Simona Marchini ed Enrica Guidi; l’attore Enzo Garramone; il percussionista Giovanni Imparato; Gianfranco Sciscione, presidente del gruppo Sciscione; Angela Melillo, ballerina, attrice e showgirl italiana, divenuta un personaggio noto per aver ricoperto, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, il ruolo di primadonna a diversi varietà del Bagaglino; Gio’ Di Giorgio, editore di Inciucio.it; il cantautore Antonio Carluccio; il produttore cinematografico Salvatore Pagano; il pittore Mauro Russo e la compagna Raffaella; Antonella Polini e Raffaele Squillace della Background Model Management; il regista Gennaro Ruggiero e la moglie Angelica; l’autore Salvatore Scirè, poliedrico fotografo e reporter di viaggi intercontinentali, poi scrittore di commedie brillanti, regista e attore-musicista.



Attenzione ai valori umani, all’ambiente, al volontariato: l’importanza delle associazioni

Infine, è un dovere morale citare la sempre graditissima e rassicurante presenza di Frate Paolo, autore del libro Frate Movida, che racconta i sei anni, dal 2014 al 2019, nei tre mesi estivi, in cui il francescano è andato in "missione" nei luoghi della mondanità romana, vivendo tra la gente e condividendo la vacanza come momento di crescita e di promozione, un tempo di valore: una lettura non convenzionale, un punto di vista inusuale sugli incontri e sulle relazioni, per costruire ponti solidi e scambi costruttivi. Una collaborazione attiva e unica tra l’opera missionaria di Frate Paolo e La Vela D’Oro, a cui si aggiunge la sinergia creata con l’associazione “Francescani nel mondo”, anch’essa protagonista della manifestazione, nata nel 2016 senza scopi di lucro o politici e aperta a tutti.



Nel nome stesso è espressa questa apertura, per “Essere nel mondo per il mondo” e rendere attuali i valori di fraternità e solidarietà; dal 2019 assume la nuova identità di “Francescani nel Mondo APS”, ovvero Associazione di Promozione Sociale. Tante anche le altre associazioni coinvolte, presenti con i loro stand, in particolare Nuova Acropoli, un’organizzazione internazionale ispirata ai valori più alti dell’essere umano, il cui nome, infatti, si rifà alla città alta dei greci, che si occupa di tutela ambientale e animale, come adozione dei cani, pulizia e cura dell’habitat, ma anche di volontariato a 360°, in quanto strumento di collaborazione nel sociale, una via pratica per promuovere il dialogo e la convivenza.



La Settima arte e la Città Eterna, un legame indissolubile

Fiore all’occhiello, gli appuntamenti dedicati al cinema, dal 10 luglio all’8 agosto, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, intitolati “Un fiume di cinema – incontri lungo il Tevere”, in collaborazione con il I Municipio, Fondazione Cinema Per Roma, Zétema Progetto Cultura e La Vela D’Oro, che porteranno a Roma i protagonisti della Settima Arte e della fiction italiana: incontri emozionanti e densi di contenuti, dal tributo ad Anna Magnani fino alla conclusione affidata a un grande regista, sceneggiatore e attore del nostro tempo, l’ironico Rocco Papaleo. Registi, attori, sceneggiatori si confrontano dunque con il pubblico per presentare i propri percorsi artistici, raccontare storie e aneddoti, discutere sul futuro della Città che in tutto il mondo è riconosciuta come la culla del passato, del presente e del futuro del cinema.



Ecco il calendario di alcuni degli appuntamenti:

Lunedì 17 luglio, ore 21.30, la presentazione del libro “Aldo Moro (una verità compromessa)”, di Michel Emi Maritato

Mercoledì 19 luglio, ore 21.30, “La commedia oggi”, con Massimiliano Bruno, sceneggiatore, attore e regista, e l’attrice Sara Baccarini, protagonista del suo prossimo film “I peggiori giorni” intervistati da Boris Sollazzo (giornalista e critico cinematografico, Vicedirettore di The Hollywood Reporter)

Giovedì 20 luglio, ore 19.30, la presentazione del romanzo “Alfred - Vivere con un gatto” di Cristina Cautillo, Armando Curcio Editore

Sabato 22 luglio, ore 21.30, Elena Lo Forte e Marcello Venzi in Crossoverando tra passato e presente (cantando senza tempo)

Martedì 25 luglio, ore 21.45, “So’ du’ etti! Che faccio, lascio?” Improvvisazione teatrale a cura di Silvia Merola

Mercoledì 26 luglio, ore 21.30, La compagnia Flamenco Flores presenta “Spettacolo di Flamenco”

Giovedì 27 luglio, ore 21.30, Ivano de Matteo, (attore, regista e sceneggiatore) e Valentina Ferlan (sceneggiatrice) intervistati da Steve Della Casa (critico cinematografico, Conduttore di Hollywood party – Radio 3 e Direttore del Torino Film Festival)

Venerdì 28 luglio, ore 19.30, la presentazione del libro di Paolo Vanacore “La verità arriva all’improvviso”, Storie di donne romane ambientate nella periferia romana degli anni 70-80 (…) Storie di mogli, madri, figlie e bambine, donne che lottano, si disperano, soccombono e a volte, risorgono e vincono.

Venerdì 28 luglio, ore 21.30, Valentina Galdì in “Mediterranea”

Lunedì 31 luglio, ore 21.30, La presentazione del libro “INCIPIT” di Pietro Vanessi. Introduce Gio’ di Sarno, letture di brani con l’autore e ospiti a sorpresa. Musiche elettroniche e Sountrack di Paolo Paolacci.

