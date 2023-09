Barbie, copie pirata del film in Russia: «Censurata la scena del bacio gay»

di Redazione web

Nonostante in Russia non sia ufficialmente sbarcato, alcune sale cinema stanno trasmettendo copie pirata del film di Barbie, offuscando però la scena nella quale due uomini baciano Ken, interpretato da Ryan Gosling. Lo riportano alcuni media russi tra i quali il canale Telegram Astra che ha pubblicato un video della censura.

La scena sarebbe stata tagliata di propria iniziativa soltanto da alcuni distributori del film visto che, appunto, la pellicola non ha un certificato per essere proiettata in Russia. In alcuni cinema la versione del film è stata riprodotta senza il doppiaggio delle canzoni, solo con i sottotitoli, mentre in altri il lavoro di Greta Gerwig è stato diffuso integralmente.

“Barbie Botox”, l'ultima follia che spopola su TikTok. Ma i medici invitano alla cautela

Barbie, film mania anche in Russia: come i cinema sono riusciti ad aggirare le sanzioni occidentali

Barbie mania anche in Russia

La Barbie mania ha raggiunto anche la Russia e alcune copie pirata hanno occupato le sale cinematografiche.

In America, invece, il blockbuster di Greta Gerwig non esce ancora dalla top five dei più visti e si piazza quinto con 3,5 milioni di dollari (3,2 milioni di euro). È dal 21 luglio che il mondo rosa di Mattel e Warner Bros domina la classifica, con un guadagno di 625 milioni di dollari al box office nazionale, cioè 560 milioni di euro. Nel nostro Paese non si smentisce, superando quasi i 17 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA