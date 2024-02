Anna Mouglalis, la Patrizia di "Romanzo Criminale" accusa un regista: «Tentò di baciarmi, fu disgustoso»

di Redazione web

Qualche anno fa diede il volto a Patrizia, la squillo che diventava poi la fidanzata del Dandi in Romanzo Criminale, film di Michele Placido con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Oggi Anna Mouglalis, apprezzata attrice francese, in un'intervista a Le Monde racconta di essere stata vittima delle molestie sessuali di un regista, Jacques Doillon, già accusato (sempre sulle pagine de Le Monde) della stessa cosa da un'altra attrice, Judith Godrèche. Denunce che stanno scuotendo in questi giorni il mondo del cinema francese, in una specie di remake del "me too" degli anni scorsi in salsa transalpina.

Il racconto di Anna Mouglalis

«Era l'estate 2011 - racconta la Mouglalis, 45 anni - Jacques Doillon aveva fatto girare il mio compagno dell'epoca, Samuel Benchetrit, con sua figlia Lou Doillon, per il film 'Un enfant de toi'.

«Una sera dopo cena - continua la Mouglalis - eravamo rimasti soltanto noi due nella stanza. Ci ritrovammo sulle scale vicino alla camera di mia figlia e alla mia, nella quale stavo andando a raggiungere Samuel che era andato a dormire prima. Mi ha forzato a baciarlo e l'ho respinto. E' allucinante tentare una cosa del genere, in quelle condizioni. Con un tale senso di impunità, una tale alienazione». Anna Mouglalis sostiene di non ricordarsi più se avesse raccontato all'epoca l'episodio a Benchetrit. «Non ho mai più rivisto Jacques Doillon dopo quel fatto».

