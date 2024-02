Christian Bale come in Batman: «Faremo un villaggio per ospitare orfani». Costerà 22 milioni, tra i donatori anche DiCaprio

Chi ha visto e amato la trilogia di Batman di Christopher Nolan può ricordare che Bruce Wayne, dopo la sua morte (o presunta tale), sceglie di chiedere nel suo testamento che la sua enorme tenuta diventi un rifugio per gli orfani. Non sappiamo se Christian Bale, che nella trilogia interpretava proprio il signor Wayne e Batman, si sia lasciato ispirare dal personaggio da lui interpretato, ma ci piace pensarlo: questa settimana infatti l'attore ha lanciato un progetto benefico che prevede un piccolo villaggio di 12 case e un centro comunitario per accogliere fratellini rimasti orfani, in modo che non debbano vivere separati.