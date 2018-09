Angelo Boffa, l'uomo che ha conquistato Sharon Stone

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Io non ho un metodo specifico, è normale quando due persone si stanno simpatiche, come succede in tutto il mondo, può nascere qualcosa. Quello che mi sento di dire è che è una persona bellissima, non solo di fuori ma anche di dentro, è una persona di classe, di grande stile»., che ha conquistato, racconta in studio a Domenica Live la sua storia d’amore con la diva. Immobiliarista, 18 anni più giovane dell’attrice, Boffa vive in Svizzera ma passa gran parte dell’anno a Ibiza. La loro relazione è balzata agli onori dei social grazie a foto di un mazzo di rose rosse, pubblicato da entrambi su instagram a San Valentino, e poi un anello di fidanzamento.prova a scoprire dettagli sul primo bacio.«Certo che lo ricordo - risponde Boffa - ma preferisco non parlarne, è stato molto bello».Poi, qualcosa si è rotto.«Da un paio di mesi, ognuno va per la sua strada. Io ho i miei progetti immobiliari, lei è impegnata con i suoi film. Cosa succederà poi non si sa».Sei single?, domanda Barbara D’Urso.«Diciamo - risponde - che sono aperto».