«Angelina Jolie ha detto ai bambini di stare lontano dal loro papà»: frase choc della guardia del corpo in tribunale nel divorzio da Brad Pitt

di Serena De Santis

La battaglia legale tra i due divi di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt sta man mano volgendo al termine. Tra i diversi punti contesi dai due attori ci sono anche i figli, i quali sembrerebbero essere stati frenati dalla loro mamma sul frequentare il loro famoso papà. L'indiscrezione è arrivata dal Mirror, che ha riportato alcune dichiarazioni che sono trapelate dalla Corte Superiore di Los Angeles.

Le voci

Tutto è partito dall'ex guardia del corpo Tony Webb, che ha lavorato per la famiglia di Angelina Jolie e Brad Pitt per 20 anni con la sua agenzia di sicurezza Global Security. L'uomo ha raccontato come il suo vecchio collega Ross Foster abbia sentito dire dall'attrice ai figli di non frequentare e di non dare troppa confidenza al loro papà durante le sue visite di custodia. Un dettaglio che ha spinto alcuni dipendenti della sua azienda ad andare a testimoniare al processo. Peccato, però, che il loro intento venne fermato dalla stessa padrona di casa. Non appena, infatti, Jolie è venuta a sapere del loro volere, li ha licenziati.

Tony Webb ha dichiarato in tribunale: «Il mio lavoro con Jolie è iniziato con incarichi individuali, tipicamente sui set cinematografici.

Le minacce

L'assistente personale di Angelina Jolie, Michael Viera, ha provato a convincere gli uomini a non andare a testimoniare, minacciando loro di denuncia. «Ho provato a spiegare al signor Viera - ha raccontato Tony Webb -, che non potevo impedire ai miei dipendenti di andare a testimoniare».

Ma, subito dopo, l'azienda ha smesso di lavorare per Angelina Jolie. «Le ho anche scritto che mi rattristava che ci fossimo allontanati negli ultimi anni - ha continuato Webb - e che sapevo che lei mi incolpava per quello che avevano fatto i miei collaboratori indipendenti. Jolie mi ha semplicemente risposto: "Abbi cura di te"».

La custodia dei figli è sempre stato motivo di discussione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Soltanto il mese scorso l'attore hollywoodiano ha dichiarato di non volere più la custodia condivisa dei figli con l'ex moglie, in quanto alcuni di loro hanno raggiunto la maggiore età e possono decidere autonomamente con chi passare il loro tempo in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 10:53

