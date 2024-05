Donna di 26 anni muore in casa del suo capo dopo una notte insieme: trovata droga e tracce di sangue, indagini in corso

di Redazione Web

Passa la serata con il suo capo e dopo aver trascorso la notte con lui nella villetta a Ciampino dove vive, muore misteriosamente. La vittima è una donna romana di 26 anni, spiega il Messaggero. F. R. e l'uomo, un 39enne romano con alcuni precedenti per reati finanziari, erano stati insieme al Jackie O’, famoso locale in zona Parioli, prima di salutare gli amici e dirigersi nella cittadina alle porte di Roma. È stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi sabato mattina.

Le tracce di sangue

Il pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. La sua morte è ancora avvolta in un fitto alone di mistero. Sul cuscino sono state trovate tracce di sangue dovute a un'emorragia e in casa i carabinieri hanno trovato evidenti tracce di droga. «Abbiamo assunto cocaina», ha dichiarato lui ai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. L'uomo è un imprenditore nel settore turistico e dei servizi alla persona. Al vaglio la sua posizione. Le dichiarazioni rilasciate non hanno convinto gli inquirenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA