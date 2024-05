«In vacanza a Petra ho vissuto un giorno con una tribù nomade del deserto e ho dormito in una caverna: ecco cosa mi è successo»

di Redazione Web

"Vacanza" ha un significato diverso per ognuno. C'è chi parte con l'intenzione di concedersi qualche giorno (o settimana) di relax a sorseggiare un cocktail su una spiaggia con un libro in mano, e chi invece è in cerca di avventure sempre nuove, esperienze particolari che sarebbe impossibile trovare su una guida turistica o tra i consigli di un travel blogger.

Caitlin Redden, per esempio, appartiene più alla seconda categoria e durante un viaggio a Petra, in Giordania, si è trovata ad accettare l'invito di un uomo appartenente a una tribù beduina del deserto a visitare la sua dimora di famiglia e ha finito per passare la notte in una caverna.

L'esperienza a Petra

«Vi racconto la storia di quando sono stata accolta da una tribù beduina mentre ero a Petra - dice Caitlin nel video pubblicato sul suo account TikTok -, ho dormito in una caverna e hanno quasi chiamato la polizia per venirmi a cercare».

In questo caso si trovava in Giordania e si è recata al parco verso le 6.30 di mattina, un orario scelto per evitare la folla di turisti della giornata e magari riuscire a scattare qualche bella foto da poter pubblicare. A lei si era accodata un'altra ragazza, ospite nel suo stesso ostello, ma vagando per il sito in cerca del posto più giusto per scattare l'ha persa di vista.

Mentre si guardava intorno, si è avvicinato un uomo che si è offerto di aiutarla e di mostrarle i luoghi migliori: «Sapeva cosa stava facendo, mi ha scattato delle foto bellissime, con l'inquadratura perfetta, si vedeva che aveva fatto cose del genere per anni. Abbiamo continuato a parlare e mi ha invitata a visitare la casa della sua famiglia, una caverna a Petra. Era molto genuino, per niente inquietante, quindi ho ovviamente detto di sì».

Caitlin ha apprezzato infinitamente questa opportunità e ha anche ottenuto il consenso per filmare la sua esperienza: «Ho passato lì il pomeriggio, ho pranzato con loro e sisono messi a giocare con la mia macchina fotografica. Poi ho giocato con i bambini e il loro cane, ed è stato super divertente. Erano tutti così spontanei e gentili. Più tardi hanno deciso di farmi fare un tour nei dintorni di Petra e mi hanno dato un asino, Shakira, da portare e guidare lungo le montagne».

«A questo punto non avevo la minima idea di dove mi trovassi - ammette la ragazza -, ma andava bene così, avevo deciso di lasciarmi portare dalla corrente». Dopo tre ore di cammino, il gruppo è giunto alla caverna di uno degli uomini di notte, sotto la luce della luna. Hanno guardato un po' di tv beduina, preparato la cena e parlato di politica americana prima di addormentarsi.

Tuttavia, l'ostello l'aspettava quella sera e la mattina, appena sveglia, ha chiamato la struttura per avvertire. A quanto pare, l'altra ragazza ospite dell'ostello si era preoccupata e aveva quasi deciso di chiamare la polizia. Caitlin, però, ha tranquillizzato tutti e assicurato che sarebbe rientrata più tardi. Prima, infatti, ha aiutato l'uomo che le ha offerto la caverna a ritrovare un asino perduto il giorno prima, seguendone le impronte.

