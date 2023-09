Alice nella città, presentato il programma della sezione parallela della Festa del cinema di Roma (per i più piccoli)

di Alessandra De Tommasi

È uno spazio dedicato ai più piccoli, ma di “piccolo” non ha davvero nulla: Alice nella città da 21 anni offre una vetrina per i talenti emergenti e un contenitore di storie sull’infanzia e l’adolescenza. La sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma (dal 18 al 29 ottobre 2023) in scena nella Capitale propone un programma ricco e variegato, che si apre con How to have sex, una pellicola già acclamatissima al Festival di Cannes, e si chiude con One life con Anthony Hopkins.

In onore del centenario dalla nascita dello scrittore Italo Calvino propone il restauro in 4K de Il Cavaliere inesistente di Pino Zac, datato 1969. Intanto celebra i vent’anni dall’arrivo in sala de L’isola di Costanza Quatriglio con una nuova versione, sempre in 4K.

In collaborazione Expo 2030 propone quattro talk al femminile e quest’anno debuttano i Short Film Days (dal 18 al 20 ottobre) dove i giovani cineasti possono proporre le proprie idee ai produttori (in gergo si chiamano pitch dell’industry).

Lo hanno raccontato i direttori artistici Fabia Bettini e Gianluca Giannelli in un incontro affollatissimo di ragazzi e giovani all’Auditorium Parco della Musica, uno dei luoghi in cui prenderanno vita incontri e proiezioni.

La sezione, che in passato ha portato a Roma celebrity del calibro di Russell Crowe e Orlando Bloom, si è sempre distinta nel panorama cinematografico italiano per la freschezza delle idee, l’audacia delle proposte e la presenza dei protagonisti a dialogare con il pubblico dal vivo.

Basti pensare che, oltre ai dieci titoli in concorso e agli otto di Panorama Italia, propone tre film fuori concorso, tra cui l’attesissimo The Cage con Aurora Giovinazzo di Freaks Out.

Gli spettatori aspettano con ansia le proiezioni speciali di Mare Fuori 4, il gioiellino seriale Rai, alla presenza del cast, oltre all’anteprima italiana di Trolls 3. Alcuni eventi devono ancora essere svelati e, direttamente dalla Mostra del cinema di Venezia, arrivano sei lungometraggi della sezione Sintonie.

L’appuntamento, che già Leggo negli anni passati ha applaudito per la sua brillante presenza, si rinnova anche in quest’edizione, tra grandissime sorprese e graditi ritorni. E questo è solo l’inizio di un’avventura chiamata crescita e portata su grande schermo con enorme passione e competenza.

