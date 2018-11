Alessandro Borghi vola a Hollywood e incontra Leonardo di Caprio. Il post su Instagram fa sperare in un film insieme

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chissà che non sia vero. Se due o più indizi possono costituire una prova, magari il teorema è valido anche per. L'attore italiano tra i più quotati – e bravi del momento – sbocciato con, l'ultimo film di Stefano Caligari, divenuto popolare con, prima il film, poi la serie su Netflix (seconda stagione nel 2019), straordinario interprete in, sulla tragica vicenda di, ora è su un set internazionale. Sta girando Diavoli, insieme all'americano, serie per Sky, basata sull'omonimo romanzo di Guido Maria Brera, girata tra Roma e Londra.E questa nuova avventura di respiro mondiale potrebbe aprirgli la strada verso Hollywood. Proprio nei giorni scorsi infatti, Borghi è volato a Los Angeles per partecipare ad un party esclusivo per festeggiare un noto brand del lusso di cui l'attore è testimonial italiano. Un party talmente esclusivo da ospitare almeno due premi Oscar, il regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu e Leonardo Di Caprio, che proprio con Revenant, film del messicano, ha vinto la sua prima statuetta. E ancora star della musica, come Jared Leto e Landa Del Rey ed attori Salma Hayek, Dakota Johnson. Per l'Italia, scrive Vanity Fair, in un articolo corredato di fotografie, c'erano Alessandro Borghi, il regista Stefano Sollima e Maurizio Cattelan. Ed a proposito degli indizi di cui sopra, Borghi, in smoking elegantissimo scrive un post sul suo profilo Instagram, che potrebbe suonare ironico, di buon augurio o magari creare l'attesa per un film insieme ad uno degli attori più amati al mondo.“Ci vorrebbe troppo a raccontarvi tutto ma una cosa voglio dirvela. Ad un certo punto Leonardo era ad un metro da me, parlava con Inarritu. Lo guardavo. E per la prima volta il mio pensiero non è stato "che emozione" o "cosa puoi dirgli per non sembrare un fan scemo di 15 anni". Per la prima volta il mio pensiero è stato "guardame Leonà, che tra un po' ce tocca lavorà insieme". E mi sono sentito felice, fortunato, immensamente grato per tutto quello che sta accadendo nella mia vita”.