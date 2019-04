Nancy Brilli risponde a Leggo: «Serve studiare, non "l'aiutino"»

Ultimo aggiornamento: 08:41

Flaminia detta Flamy mi fa sapere che è disposta a tutto pur di entrare in tv, che vuole essere solo se stessa, e che fare l'opinionista o la tronista sarebbe perfetto per lei, e che si deve sbrigare prima di invecchiare. Cara Flaminia detta Flamy, visto che mi chiede un parere, io glielo do: a me sembra che il suo sia un modo piuttosto diffuso di vedere le cose, purtroppo. Mi perdoni se mi permetto di dirle una cosa: crede che essere se stessa sia sufficiente? Sbaglia. Bisogna impegnarsi, studiare, cercare di migliorare, altrimenti si rischia solo di diventare meteore, atomi insignificanti e anche un tantino fastidiosi. A me piacerebbe, una volta per tutte, se le donne decidessero che se una è in gamba non ha bisogno di alcun aiutino, per farcela. E in quanto all'invecchiare, guardi che donne favolose ed elegantissime di cent'anni hanno vinto il Nobel, per dire, e il trono su cui siedono è eterno. Ci pensi, va.