Nancy Brilli su Leggo: i figli non sono una proprietà

Mi scrive Salvatore. Si è separato due anni fa, dovrebbe avere l'affido condiviso dei figli, ma di condiviso, dice, qui c'è solo il tot che versa mensilmente. Beh, qualche giorno fa, sui social, la sua ex ha pubblicato una foto con i bambini vestiti da prima comunione, ed è così che ha scoperto che questa cosa è avvenuta lo scorso giugno.

Io sono una persona forte e intelligente, scrive, ma questa mi è andata proprio di traverso. È giusto che un papà subisca una cosa così? Ha messo in mano all'avvocato, ma mica ci sta bene. Mi dispiace, Salvatore. Lo so che ci sono moltissime persone che, col divorzio, la prima cosa che fanno è usare i figli contro l'ex o gestirli come proprietà privata. Lo vedo continuamente.

Per te mi dispiace, ma saprai cavartela, con i tuoi avvocati e la tua intelligenza. Per i bambini mi si spezza il cuore e contemporaneamente mi girano tipo drone. Quando, quando, quando, sti deficienti e ste rimbambite capiranno che i figli non sono un'arma, non sono un diritto, non sono una proprietà? Così non si va da nessuna parte. No, nessuna. Che sia buona, dico. Mannaggia.



