Gina, libera e senza confini

Famosa al punto che in Francia per dire seno, dicevano le Lollos. Amata al punto che fino a oggi siamo interessati a lei. Simpatica al punto di scherzare sui suoi amori. Vivace e presente a se stessa fino all’ultimo, tanto da non dimenticare neanche uno dei tantissimi famosi del suo corridoio, e questo è Che Guevara, e questo è Gregory Peck, e questo è Gagarin…. Autoironica quando le girava, sarcastica con chi non le andava a genio, fiera sempre. Artista vera, autodidatta ma studiosa, osservava grandi maestri e ne faceva tesoro. Scultrice di se stessa, faceva come degli enormi Capodimonte con le sue sembianze, che spargeva per il mondo intero, fotografa, pittrice, disegnatrice, addirittura caricaturista, che per un periodo ci mantenne pure la famiglia, e stilista, acquistava tessuti in India, sete in Cina, Damaschi e ricami, che a noi parrebbero impegnativi assai, mentre lei, pratica: “Macché, il contrario, proprio! Co’ tutte ‘ste perline, li butti in valigia e non si sciatta niente.” Caparbiamente libera, e si sa che la libertà non è mai gratis. Caspita, ho già finito lo spazio. Ma sarebbe sempre troppo poco. Come la limiti, in che modo la riquadri, una così? Gina degli Italiani.

