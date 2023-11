Teo Mammucari, sorrisi con Carlotta Mantovan: ma il conduttore è fidanzato con una misteriosa militare 30enne

di Luca Uccello

Premessa. Non c'è gossip. E a sottolinearlo è lo stesso settimanale Chi che ha paparazzato Carlotta Mantovan e Teo Mammucari in giro per Roma, in una pausa dal loro impegno con Ballando con le stelle. Qualche ora di libertà che hanno deciso di trascorrere insieme tra sorrisi e risate, come due buoni amici.

L'amicizia

Carlotta e Teo sono amici e si vede anche quando decidono di pranzare insieme. Vedere Carlotta Mantovan così, finalmente serena, non può far altro che piacere a chi le vuole bene. La moglie di Fabrizio Frizzi, non l'ha mai nascosto: ha deciso di partecipare allo show di Milly Carlucci per ricordare il marito scomparso nel 2018 «ritrovando - scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - il sorriso e l’energia che Fabrizio stesso aveva messo anni fa nella partecipa zione al programma».

Mammucari fidanzato

E Teo, che ha il cuore è impegnato da un anno con una misteriosa militare trentenne, sta cercando di aiutare Carlotta a vivere tutto con maggior leggerezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 11:00

