Ballando, Paola Perego a rischio ritiro per l'infortunio. La conduttrice: «Non posso fare nulla, mi fa troppo male»

Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo della gara e il livello si alza, performance dopo performance. I concorrenti ce la stanno mettendo tutta, allenandosi per moltissime ore consecutive e spingendosi oltre i loro limiti. Il primo infortunio della stagione è stato registrato da Antonio Caprarica che, tuttavia, è riuscito a riprendersi in tempo per la sua esibizione. In dubbio rimane Paola Perego che, anche lei, ha avuto un piccolo incidente, non troppo piccoli, durante le prove.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e se riuscirà a riprendersi in temppo per la prossima puntata, oppure sarà costretta a ritirarsi.

Paola Perego, l'infortunio la costringe al ritiro?

«Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò. Paola Perego a Domenica In da Mara Venier.

Paola Perego a Domenica In: «Ho speso così tanti soldi in psicoterapia che avrei potuto comprare tre appartamenti»

La conduttrice è stata vittima di un infortunio durante le prove con il suo insegnante di danza, Angelo Madonia, una frattura alla costola che l'ha costretta a ridimensionare i suoi allenamenti per poterle dare il tempo di riprendersi.

Non ha intenzione di ritirarsi, tuttavia, Paola Perego che continuerà a lottare per potersi esibire e dare il meglio di lei sulla pista da ballo.

