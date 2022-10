Iva Zanicchi e il "caso" Selvaggia Lucarelli a Ballando: «Sono stata male, ma se mi scappa mi scappa»

Iva Zanicchi, ospite a Domenica In, ha ripreso l'episodio della scorsa settimana a Ballando, programma di cui è concorrente. «Sono stata molto male» ha detto la cantante ribadendo il suo dispiacere per lo screzio, diventato un caso mediatico, con la giudice Selvaggia Lucarelli, a cui ha rivolto una imprecazione («tr**a») per il voto troppo basso dato alla sua esibizione. «Però, se mi scappa mi scappa!» aggiunge Iva, provocando la risata della conduttrice Mara Venier. Dunque, episodio archiviato?

Dopo aver fatto le sue scuse pubbliche a Selvaggia in diverse trasmissioni televisive, Iva Zanicchi sembra aver capito il suo errore, di cui è stata rimproverata anche dai famigliari. Ma scherza ancora. Stella della musica italiana, donna ironica e diretta, la Zanicchi è nota per il suo modo di fare senza filtri. A volte anche troppo, soprattutto se si tratta di fasce orarie protette. «Posso dire una parolaccia..?» chiede alla conduttrice Mara Venier, confermando la sua esuberanza. «No dai, siamo in televisione, non diciamo nulla» replica la conduttrice.

Cosa è successo

Tutto è cominciato durante la prima esibizione a Ballando di Iva Zanicchi. Al termine, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha dato uno zero secco all'esibizione. Il voto non è piaciuto alla cantante che subito avrebbe pronunciato l'offesa «tr…», per ben 2 volte, rivolgendosi alla giornalista.

Poco dopo, Iva Zanicchi ha aggiunto: «Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro». La Lucarelli ha ripreso il video di questo momento e l'ha postato su Twitter, scrivendo: «Io aspetto delle scuse».

La denuncia

Il giorno dopo, Selvaggia ha pubblicato un lungo post, scostandosi anche dalla polemica in sé e rivolgendosi alle donne in generale. Allargando dunque il parterre a cui erano destinate le offese, la polemica ha avuto un eco non da poco sui social.

