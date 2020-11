di Silvia Natella

L'avventura di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle non è stata facile, ma è stata tra le più seguite e appassionanti. E forse l'affetto del pubblico, nonostante i vari ostacoli e gli infortuni, li aveva convinti che sarebbero riusciti a trionfare o almeno a salire sul podio. E invece ieri sera durante la finale del dance show condotto da Milly Carlucci sono arrivati al quarto posto, a pari merito con Costantino Della Gherardesca e Daniele Scardina. Per loro nessuna coppa, ma una medaglia.

LA DELUSIONE E IL GESTO Sul volto di entrambi la delusione era evidente. Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie la conduttrice si è lasciata sfuggire anche la frase «Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo», ma quello che ha attirato l'attenzione degli utenti dei social è stato il gesto di Raimondo Todaro, che - stizzito - si è tolto la medaglia dal collo pochi secondo dopo e si è allontanato in fretta dallo studio.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro felicissimi per le medaglie del 4* posto 😂 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/B8sjFtB89E — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 22, 2020

CAOS DIETRO LE QUINTE Situazione degenerata, pare, nel backstage. «Da dietro le quinte mi dicono che la Isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra e l'abbia calpestata con il piede buono», si legge in un tweet con il riferimento ironico all'infortunio alla caviglia che li aveva spinti a ritirarsi e a saltare due puntate per poi puntare sul ripescaggio. «La Isoardi eliminata è scappata dallo studio e non ha rilasciato nemmeno le interviste backstage?», fa eco un altro tweet.

Da dietro le quinte mi dicono che la isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra E l abbia calpestata con il piede buono #ballandoconlestelle — dolceremi (@dolceremi) November 21, 2020

L'AFFINITÀ Nessun podio per la coppia, ma la certezza di aver provato emozioni importanti dopo un anno difficile. «Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene», ha dichiarato la conduttrice nella clip prima dell'esibizione. E il maestro di ballo ha aggiunto: «È stato l'anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo».

