Ballando con le stelle, il tango bollente dei neo fidanzati Lucrezia Lando e Marco De Angelis fa impazzire i fan

Tango sensuale per i protagonisti di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando e Marco De Angelis, che sui social sono usciti allo scoperto ufficializzando il loro amore. In un video su Instagram si mostrano mentre ballano insieme e all'esterno. Le immagini e la sintonia hanno fatto sognare i followers. Un'ulteriore dimostrazione che nessuno dei due ha un flirt con i vip partners sul palco, Gilles Rocca e Vittoria Schisano.

Pieno di like per il post della bionda ballerina, che dopo aver vinto l'edizione del dance show condotto da Milly Carlucci conta oltre 50mila followers. L'abito nero ha uno spacco sexy che lascia intravedere le gambe e la schiena scoperta nonostante il freddo di Bassano del Grappa. La coppia balla un tango sulle note insolite di "Therefore I Am" di Billie Eilish.

Marco De Angelis e Lucrezia Lando hanno confermato pochi giorni fa la loro storia d’amore. I due maestri di ballo hanno pubblicato uno scatto che li vede abbracciati e complici. Nella didascalia un cuore trafitto che dice più di mille parole. Inevitabili i commenti dei colleghi e compagni di avventura come Anastasia Kuzmina che scrive sotto il post: «Belli belli». Tantissimi gli auguri dei fan ora che il legame è stato ufficializzato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 13:39

