Kate Middleton, primo red carpet per i tre figli: l'occasione è speciale

di Silvia Natella

Piccoli reali crescono. Per i figli di Kate Middleton e del principe William, è arrivato il giorno del primo red carpet. George, Charlotte e Louis hanno sfilato con i genitori sul tappeto rosso per assistere allo spettacolo di pantomima al London Palladium. Un regalo di Natale in anticipo per i più piccoli e un'occasione per incontrare chi ha combattuto in prima linea contro la pandemia di coronavirus. La performance, infatti, è stata allestita per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Come riporta il Telegraph, i bambini hanno letteralmente rubato la scena ai genitori e sono rimasti affascinati da un elfo all'ingresso del teatro. Sono apparsi tutti eccitati ed elegantissimi. Il più piccolo vestiva un cardigan firmato Alessandra Rich, mentre George indossava un maglione a righe nere e bordeaux e la piccola principessa sfoggiava un abitino a scacchi grigio e nero.

«È meraviglioso essere di nuovo qui nel West End e vedere i teatri riaprire le loro porte: Catherine, George, Charlotte, Louis e io non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo» ha detto William prima di entrare. Poi rivolgendosi a sanitari e insegnanti ha aggiunto: «Spero che stasera vi divertiate tutti a fondo. È il minimo che possiamo fare per ringraziarvi per tutto ciò che fate, giorno dopo giorno, per mantenere il nostro paese al sicuro e per esservi presi cura di coloro che hanno più bisogno di aiuto».

Dopo aver sfilato i duchi di Chambridge e i bambini si sono seduti sulle poltrone del palco reale. I bambini, a teatro per la prima volta, hanno assistito incantati allo spettacolo. Louis sulle ginocchia della madre era super concentrato. Le foto hanno fatto il giro del mondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 09:50

