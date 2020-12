Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando e Marco De Angelis escono allo scoperto: la foto che annuncia il fidanzamento

Anche questa edizione di Ballando con le Stelle ha la sua coppia. Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno annunciato con una foto sui social di essere fidanzati. I due maestri di ballo hanno pubblicato uno scatto che li vede abbracciati e complici. Nella didascalia un cuore trafitto che dice più di mille parole. Cupido avrebbe, dunque, scoccato la sua freccia durante il dance show condotto da Milly Carlucci e i due si sarebbero innamorati. La foto ha scatenato i followers.

Questo spiegherebbe anche perché qualche settimana fa entrambi hanno saltato un'esibizione a causa di un'intossicazione alimentare. Per Lucrezia Lando è stata un'edizione fortunata per la sua professione e per l'amore. È stata la bionda ballerina ad alzare la coppa insieme a Gilles Rocca, mentre Marco De Angelis era in coppia con Vittoria Schisano. La foto pubblicata sui due profili Instagram apre un nuovo capitolo e toglie ogni dubbio su altre possibili relazioni con i rispettivi partner in sala da ballo.

Inevitabili i commenti dei colleghi e compagni di avventura come Anastasia Kuzmina che scrive sotto il post: «Belli belli». Tantissimi gli auguri dei fan ora che il legame è stato ufficializzato. E persino Lucrezia scherza commentando sotto il post di Marco: «Ma allora è ufficiale» La foto è stata scattata al tramonto forse un po' di tempo fa, i due si guardano intensamente e con la luce negli occhi. Il significato è inequivocabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 12:59

